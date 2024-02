Ornella Vanoni lancia una frecciata a Rosanna Fratello (e mette in difficoltà Fazio!): “Successo? Una sola canzone”

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

A Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio, Ornella Vanoni non ha risparmiato una frecciatina a Rosanna Fratello. La cantante ha commentato il successo avuto dalla collega in questi anni, senza risparmiarle delle critiche.

La frecciata di Ornella Vanoni

Nel pomeriggio di ieri Rosanna Fratello ospite da Silvia Toffanin a Verissimo si è detta molto felice di aver partecipato al Grande Fratello. Questo le ha permesso di riportare alla lice anche una canzone del suo repertorio come Se t’amo t’amo, che vanta la firma di Cristiano Malgioglio. Ieri sera a parlare di lei a Che Tempo Che Fa è stata Ornella Vanoni, riservandole più di una stoccata.

Mentre svelava diversi aneddoti della sua vita privata e artistica, a un certo punto Ornella Vanoni nella trasmissione di Fabio Fazio ha tirato in ballo anche Rosanna Fratello, con una frecciatina. La cantante ha ricordato quando in passato ha smesso di lavorare con un discografico molto noto: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…”. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”

Fabio Fazio è rimasto sorpreso dalle parole di Ornella Vanoni su Rosanna Fratello e, per tale ragione, ha provato a metterci una pezza: “Ma come, cosa dici? Non è vero dai”. Il conduttore ha ricordato che l’ex gieffina ha avuto una carriera molto importante e grande successo.

In risposta alle parole di Fabio Fazio, Ornella Vanoni non si è detta per nulla d’accordo, anzi. La cantante ha continuato il suo discorso sostenendo che Rosanna Fratello avrebbe fatto solo una canzone, divenuta poi famosa: “Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte“.

Rosanna Fratello come avrà reagito a queste parole di Ornella Vanoni?