NEWS

Debora Parigi | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

Eliminata dal GF, Rosanna Fratello ieri ha avuto vari blocchi dedicati a lei tra cui quello sulle canzoni che aveva fatto. Tra queste c’è “Se t’amo t’amo” che è finita in tendenza su Twitter. Forse non tutti lo sanno, ma l’autore di quel brano è Cristiano Malgioglio.

La canzone “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello è stata scritta da Cristiano Malgioglio

Da ieri su Twitter gli utenti si sono scatenati con la canzone di Rosanna Fratello “Se t’amo t’amo”. Il brano è addirittura finito in tendenza. Il motivo? Proprio nella puntata di ieri del Grande Fratello è stato citato quando si è parlato della concorrente. Un blocco è stato dedicato a lei e, se tutti conosono la famosissima “Sono una donna, non sono una santa”, Stefano aveva parlato proprio di quest’altro brano.

E così in settimana in casa si sono messi a cantarla e ballarla tra il divertimento di Rosanna e di altri concorrenti. Ecco che appunto ieri è stata nuovamente citata la canzone e tra il pubblico ha riscosso grande successo.

Sicuramente le persone più grandi la ricordano molto bene, mentre per i più giovani è stata una vera e propria novità molto apprezzata. E forse chi, prima di ieri, non conosceva il brano, non sa nemmeno da chi è stato scritto. Tra gli autori c’è Cristiano Malgioglio, cantatuto e paroliere che ha firmato tantissimi brani famosi.

“Se t’amo t’amo” è uscita nel 1982, ma le collaborazioni tra Rosanna Fratello e Cristiano Malgioglio sono state tantissime nel corso degli anni. Troviamo scritta da lui ad esempio la canzone “Schiaffo” del 1981. Addirittura l’album della Fratello del 2011, “Tre rose rosse”, è stato scritto e prodotto da Malgioglio.

L’uscita di Rosanna dalla Casa del Grande Fratello è stata un vero peccato. Proprio nell’ultima settimana aveva iniziato ad aprirsi di più e a sotterare l’ascia di guerra con alcuni degli altri concorrenti con i quali all’inizio non andava molto d’accordo. Proprio con Fiordaliso aveva avuto modo di ritrovarsi e vivere momenti davvero divertenti e fatti di grande risate.