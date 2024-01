Scontro notturno tra Letizia e Beatrice, che la accusa: “In 25 giorni non hai chiesto di mio padre”

NEWS

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2024

Nel post puntata Letizia Petris ha affrontato Beatrice Luzzi. La fotografa ha detto di non aver apprezzato alcune esternazioni e per questo le ha riservato un rimprovero. Non è tardata ad arrivare la replica da parte dell’attrice.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Letizia Petris è parsa decisamente contrariata quando in Casa si ipotizzava un possibile ritorno di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello per diversi fattori. Quando poi l’8 gennaio l’attrice ha avuto modo di rientrare in gioco, la fotografa non ha cambiato di una virgola il suo atteggiamento.

Quando si sono salutate, Beatrice Luzzi le ha detto una frase, che Letizia Petris sembra aver frainteso e mal digerito: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole. Non la sopporto“. Il punto debole sarebbe la morte di suo padre.

Se di questo argomento non si è parlato in puntata, abbiamo visto invece le immagini di Beatrice Luzzi che ha commentato senza peli sulla lingua le parole di Paolo Masella verso Vittorio Menozzi. Il macellaio infatti aveva consigliato al coinquilino di avere più tatto e che tutte le donne della Casa, compresa Letizia, lamentavano alcuni suoi atteggiamenti.

L’attrice per questo ha detto di non comprendere Paolo (gli ha dato del moralista), che avrebbe dovuto prendersela anche con Letizia perché, a detta sua, “molto disinibita e non si è fatta problemi ad andare nel letto di altri”. In puntata Letizia ha quindi scoperto queste parole e si è detta molto infastidita.

Dopo averne discusso ampiamente in puntata, Letizia Petris a fine diretta ha avuto modo di avvicinarsi a Beatrice Luzzi e dire: “Più umana e meno statua“. Un rimprovero però che l’attrice non ha per nulla accettato da parte sua: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa“.

Così Letizia Petris ha chiuso sostenendo di non avere paura di Beatrice Luzzi, continuando a ribadire il suo pensiero, come si vede nel video.

C’è un’intera settimana affinché le due possano provare a chiarirsi. Ci sarà occasione?