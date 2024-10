A Ballando con le Stelle è l’ambasciatrice del popolo, ma sappiamo chi è Rossella Erra? In questa scheda vi riportiamo tutte le news e curiosità dell’opinionista: dall’età, altezza e peso, per passare al suo lavoro e vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Rossella Erra età, peso e biografia

Quanti anni ha Rossella Erra? L’età dell’opinionista è di 50 anni ed è nata a Portici il 30 giugno 1974 a Portici, in provincia di Napoli. Il suo segno zodiacale e quello dei Gemelli.

Altezza e peso di Rossella Erra non sono noti. Come raccontato in diverse occasioni, però, è vittima di bodyshaming sui social. Lei ha sempre dichiarato, anche a La Volta Buona, che per quanto le riguarda il suo fisico non è mai stato un problema. Rimane male però per gli attacchi gratuiti e senza alcun motivo come questi.

Per quanto riguarda il percorso di studi, come vedremo, Rossella Erra è laureata ed è stata commercialista prima di diventare opinionista.

Vita privata

E sulla vita privata che possiamo dire? Chi è il marito di Rossella Erra? Ha figli?

A 29 anni si è sposata con l’ufficiale dell’esercito Attilio Russo. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Sardegna nel 2000. Dopo essersi innamorati sono convolati a nozze. Nel 2005 sono diventati genitori di Beatrice.

Sui social in tanti si chiedono dove vive oggi Rossella Erra? Viste le origini campane si pensa che viva appunto nella sua regione d’origine, ma sui suoi profili non ci sono informazioni che possano confermare o smentire.

Non abbiamo informazioni sul padre e la madre di Rossella Erra.

Dove seguire Rossella Erra: Instagram e social

Facebook e Instagram sono gli unici social dov’è possibile seguire Rossella Erra. Qui condivide tanto del suo lavoro nei vari programmi a cui ha preso e prende parte e non mancano momenti di vita privata.

La carriera

Oggi la carriera di Rossella Erra è nel mondo dello spettacolo, ma prima di arrivare a questo punto, ha fatto dell’altro nella vita.

Dopo la Laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari è divenuta manager. ha ricoperto il ruolo di titolare. È stata una commercialista, ma poi dopo un periodo non facile e un annuncio casuale sui social ha preso parte a Vieni da me. Questo le ha permesso di avviare la sua carriera nel mondo della televisione.

Sul web qualcuno si chiede quanto guadagna oggi Rossella Erra, ma non ci è dato saperlo.

Vieni da Me

Per la prima volta abbiamo avuto modo di vedere Rossella in TV su Rai 1 a Vieni da Me, trasmissione condotta da Caterina Balivo. Qui è stata impiegata nel ruolo di opinionista, con i suoi interventi sempre puntuali e spiritosi ha avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico.

Rossella Erra a Ballando con le Stelle

Quando Vieni da Me è stato cancellato, Rossella Erra è entrata a far parte del cast ufficiale di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci l’ha integrata nella giuria come ambasciatrice del popolo. Ancora oggi nel 2023 è presente nel talent show del sabato sera di Rai 1.

Detto Fatto

Non solo Milly Carlucci, perché in carriera Rossella ha avuto modo di lavorare accanto a Bianca Guaccero a Detto Fatto. Anche in questo caso in qualità di opinionista.

Il Cantante Mascherato

Negli anni il sodalizio con Milly Carlucci è proseguito anche a Il Cantante Mascherato. In questo caso svolge il ruolo di opinionista e giurata del popolo.

La Volta Buona

Nel 2023 prima del suo ritorno a Ballando con le Stelle in qualità di giurata della giuria popolare, Rossella è stata ospite de La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo.

Qui oltre a raccontarsi ha anche rivelato i diversi insulti che riceve quotidianamente sui social da alcuni leoni da tastiera. Offese che è riuscita a leggere in diretta, per poi lasciarsi andare alle lacrime.

Fa parte degli ospiti fissi della trasmissione.