Una scelta sia emotiva che strategica quella di aprire nel territorio toscano. Forte dei Marmi, oggi in continua espansione con un pubblico sempre più extralusso, è da sempre una città cara al brand, dove i fratelli Giacomo, Tommaso e Federica Pieroni trascorrevano le loro vacanze estive.

Un piccolo gioiellino di 20mq, dove un’accurata ricerca di materiali e dettagli rievocano l’anima spensierata e vacanziera, in perfetto stile Rue des Mille.

Una boutique dal sapore vacanziero e spensierato, da visitare dopo una giornata passata al mare o dopo un giro in bicicletta per le vie del centro. Una vetrina che saprà catturare l’attenzione di chiunque sia di passaggio, il tutto in perfetto stile delicato e romantico Rue des Mille.

Le novità dell’estate 2024 dai colori accesi e vibranti come i fiocchetti Candy Bow e le stelline di ColorFun si accostano all’ormai consolidata linea Golden Mate, realizzata in oro 18kt, diamanti creati in laboratorio e catene in vernice fluo.

Recentemente, Rue des Mille ha organizzato un evento esclusivo “Rue des Mille takes Forte”, che ha visto la partecipazione di alcune delle più influenti ragazze del panorama Instagram e TikTok.

Questa experience, pensata per celebrare la nuova collezione e l’arrivo dell’estate, ha visto le ragazze indossare gioielli più freschi per i look da spiaggia, e abbinamenti eleganti e raffinati per una cena dall’atmosfera magica e suggestiva.