Il costume per l’estate è Sundek. L’iconico brand, nato in California nel 1958 con il suo inconfondibile arcobaleno, propone per l’estate 2024 una gamma di prodotti adatti a ogni momento della vacanza.

Tutta la famiglia potrà sfoggiare look matching colorati e divertenti fino alla Capsule dedicata alle imminenti Olimpiadi di Parigi.

Ispirato ai colori delle bandiere di tutto il mondo riportati nell’iconico Rainbow, questo progetto ci farà tifare il nostro paese preferito anche in spiaggia. Non solo esplosioni di colori ma anche raffinata femminilità con la serie di costumi donna in pregiato tessuto Piquet uniti e in stampa con dettagli arricciati.

Inoltre, Sundek non si ferma e per un’estate 2024 da non dimenticare ha deciso di proporre delle speciali creazioni.

Per incorniciare il ricordo della vacanza trascorsa nella suggestiva Versilia, Sundek propone una serie di accessori ispirati alla esclusiva località di Forte dei Marmi, pregiatamente realizzati a mano.

Con Sundek, la prossima estate ognuno può indossare il mito che ha fatto la storia dello swimwear.