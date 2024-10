Ieri sera il pubblico di Tu si que vales ha potuto assistere a un momento molto divertente, il quale ha avuto come protagonisti Giovannino e Sabrina Ferilli. I due protagonisti dello show hanno infatti avuto un falò di confronto in stile Temptation Island.

Il falò di confronto a Tu si que vales

A Tu si que vales, nella puntata di sabato 19 ottobre 2024, Maria De Filippi ha vestito i panni di Filippo Bisciglia in un falò di confronto tra Giovannino e Sabrina Ferilli. Da settimane, ormai, il primo sta stuzzicando la giudice popolare all’interno del talent di Canale 5 e in un filmato andato in onda lo vediamo raccontare di aver sognato il falò di confronto con l’attrice in pieno stile Temptation Island.

“Ho chiesto il falò di confronto perché si è comportato da vero porco“, ha esclamato la Ferilli nel ‘sogno’ di Giovannino. Le sue corteggiatrici sono state Sofia 1, Sofia 2 e Sofia 3. La conduttrice ha fatto entrare una piattaforma con la sabbia, il tronco e il falò finto, poi ha fatto accomodare i due protagonisti. “Io ho chiesto il falò perché ti ho visto con Sofia, mi avevi pure chiesto di sposarti“, ha affermato Sabrina.

A un certo punto viene fatto vedere un video reale in cui Sabrina Ferilli straccia una lettera che le ha dato Giovannino in passato a Tu si que vales. “Tu mi hai rotto i cogl**ni per tre anni, non mi hai mai corteggiato“, si sente sempre nel filmato. Una volta tornati in studio, quindi, il ragazzo ammette di non sentirsi valorizzato e Maria chiede se vogliono uscire insieme.

I due si abbracciano sulle note di I Will Always Love You e Giovannino bacia Sabrina Ferilli sulla guancia. Il siparietto, però, termina con la voce del ‘fidanzato’ che parla male di Sabrina nel dietro le quinte, per poi andarsene con una delle tre ragazze di nome Sofia. Il finto sogno si conclude in questo modo.