A distanza di alcuni anni. Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova hanno fatto pace in diretta TV a Ballando con le stelle. Ecco che cos’è successo dopo l’esibizione dell’attore.

La pace tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli

Ieri sera Raoul Bova è stato ospite di Ballando con le stelle e si è esibito in un Moderno con la sua professionista. Dopo giorni grande fatica e duro allenamento ha convinto quasi tutti i giudici e ha promesso, firmando un foglio che gli ha dato Paolo Belli, che tornerà nella prossima edizione.

Se questo si realizzerà oppure no è ancora presto per dirlo, ma nel frattempo possiamo parlare di qualcosa che è avvenuto nella stessa puntata. Come ben sappiamo, tra Bova e Selvaggia Lucarelli ci sono dei trascorsi e pare che ci siano stati dei litigi nel dietro le quinte nel lontano 2018. Lo ha raccontato la giurata stessa a Davide Maggio in passato:

“Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto.

[…] Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi”.

Tuttavia, nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle i rapporti sono migliorati. Dopo essersi avvicinato a Carolyn Smith per darle un bacio, Raoul Bova ha dato un bacio anche a Selvaggia Lucarelli. “Facciamo pace! Tra l’altro su molte cose avevi ragione tu“, ha esclamato la Lucarelli tra gli applausi del pubblico e le urla di gioia di Milly Carlucci. “Che bello aver fatto pace“, ha poi replicato l’attore tornando al suo posto.

Tutto è bene ciò che finisce bene ora che tra Bova e Selvaggia è tornato il sereno dopo così tanto tempo.