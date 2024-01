Sabrina Ferilli si accorge che Virginia Raffaele la imita e reagisce in maniera epica: “Me stai a imità? Str*za” (VIDEO)

Spettacolo

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Momento divertente durante il programma di Virginia Raffaele che ha avuto ospite Sabrina Ferilli. Le due si sono messe a cantare insieme e Virginia ha imitato la collega. Sabrina se n’è accorta e la sua reazione ha divertito tutti.

Il siparietto comico di Sabrina Ferilli e Virginia Raffaele

Ultima puntata, quella di ieri sera, di Colpo di Luna, one woman show di Virginia Raffaele. Il programma ha riscontrato un ottimo successo in fatto di ascolti e ha confermato la bravura dell’artista. In ogni puntata abbiamo visto grandi ospiti che si sono esibiti con lei. E tra questi ieri sera c’era Sabrina Ferilli.

Le due attrici insieme hanno dato prova di grande ironia e sketch divertentissimi. E proprio uno di questi ha fatto il giro del web facendo morire dal ridere gli utenti. Virginia e Sabrina si sono infatti a un certo punto esibite con un sottofondo musicale e battute in romano. La Ferilli ha detto una frase e la Raffaele ha risposto imitando proprio la collega. Questa imitazione è sempre stata uno dei suoi cavalli di battaglia. Sabrina se n’è accorta e ha avuto una reazione epica.

Sentiamo Sabrina Ferilli dire: “Me stai a imita’?”. Virginia Raffaele risponde di no, ma la Ferilli replica: “Sì str**za! Ti giuro me stai a imita’!”. Tra le risate del pubblico, Virginia ha poi detto (facendo sempre l’imitazione): “Te senti te con la voce, è il ritorno tuo”. A questo punto entrambe sono scoppiate in una grossa risata.

Dobbiamo dire che nella serata di ieri non è passato inosservato nemmeno il look della Ferilli. Si è presentata sul palco di Colpo di luna con un tubino floreale che le stava d’incanto.

A tal proposito, Sabrina si è affidata a Maison Antonio Marras. Si tratta di un tubino fasciante e smanicato a fondo nero ma decorato all-over con motivo jacquard a fiori rossi. Il modello si chiama Sardus I e il suo prezzo sul sito ufficiale del brand è di 2.290 euro.