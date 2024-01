“Se è il tuo ex che vada a fan***o”, la reazione epica di Laura Pausini a una richiesta del fan (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Laura Pausini

Sui social sta circolando un video di Laura Pausini che interagisce con una persona del pubblico. Quest’ultima chiede di poter sentire una sua canzone da poter dedicare all’ex fidanzato. Non è tardata ad arrivare la reazione iconica e divertente della cantante, che ha suscitato l’applauso dei presenti.

La reazione di Laura Pausini

Se pensate che i concerti di Laura Pausini sono noiosi…. vi sbagliate di grosso. La cantante romagnola intrattiene il suo pubblico non solo con la sua musica, ma regalando sempre dei simpatici o emozionanti siparietti con alcuni dei suoi fan. E da non dimenticare anche il suo racconto approfondito su temi d’attualità come diritti civili, cambiamenti climatici e la denuncia contro la violenza sulle donne. Come accaduto in una delle tappe del suo tour italiano.

L’artista non solo è capace di aiutare chi la supporta per realizzare al meglio una proposta di matrimonio durante il live, ma anche soffermarsi a leggere quel che le scrivono sui vari cartelli. Una persona in particolare da sotto al palco ha chiesto espressamente a Laura Pausini di cantare una canzone, che tanto avrebbe voluto dedicare al suo ex fidanzato.

Attentissima a ciò che succede intorno a sé e alle varie richieste dei fan, Laura Pausini ha notato appunto il curioso messaggio di chi le chiedeva di interpretare uno dei suoi brani, di modo che potesse rivolgerlo al suo ex. Spiazzata la cantante ha domandato come mai questa scelta, per poi fare una battuta: “Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc*lo”. Insomma un pensiero che nell’immaginario collettivo non fa una piega: perché spendere energie per una questione passata?

Inutile dire che il momento è stato ripreso sui vari social, diventando così virale non solo tra i fan di Laura Pausini, ma anche per il resto degli utenti del web. Le interazioni con i suoi fan regalano sempre grandi perle come quella che si è verificata durante la data del tour italiano.