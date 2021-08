1 L’ex tronista Sabrina Ghio si sposa!

Una giornata indimenticabile per Sabrina Ghio, dopo il recente periodo per nulla semplice come rivelato da lei stessa in questi ultimi mesi su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne che ieri ha compiuto gli anni (auguri da tutta la redazione di Novella2000 e Novella2000.it), è stata sorpresa dal suo compagno Carlo Negri. Lui ha organizzato una cena con le persone più care, ma non solo. Questo perché durante i festeggiamenti presso la Masseria Torre Coccaro è successo qualcosa di davvero molto emozionante.

Ad un certo punto della serata, Carlo Negri si è ritagliato un momento di intimità con Sabrina Ghio. I due si sono scambiati delle dolci parole e qualche tenero bacio, come mostrato nel video sotto. Poi il gesto che ha lasciato senza fiato l’ex allieva di Amici. Lui dalla tasca ha tolto una scatolina nera e si è inginocchiato davanti a lei, chiedendole così di sposarlo, mentre la musica in sottofondo ha reso tutto ancora più romantico. Non si capiscono le parole, ma si avverte la commozione.

Sabrina Ghio, come potete ben vedere, si è molto emozionata e come ha fatto sapere lei stessa ha detto il fatidico “sì”: «Come in una favola. È e sarà per sempre siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Moglie & marito. 03/08/2021», ha scritto felice sul suo profilo. A raggiungerli, poi, Penelope, la figlia che Sabrina ha avuto in passato con l’immobiliarista Federico Manzolli, con cui è stata sposata dal 2008 al 2014.

Qui sotto il toccante video che mostra alcuni dei momenti più romantici della proposta di matrimonio di Carlo Negri con una Sabrina Ghio davvero molto molto emozionata…

Il momento ha commosso tutti e il video ha fatto il giro del web. Tanti i messaggi arrivati sotto al post. Non solo fan ed estimatori della coppia, ma anche vip che sono amici di Sabrina Ghio e del suo compagno Carlo Negri. Andiamone a leggere alcuni…