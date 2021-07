1 Le parole di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio dopo alcune settimane è tornata a rompere il silenzio circa le sue condizioni di salute. Il mese scorso l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, a seguito di alcune sciocche critiche ricevute dagli hater, ha fatto sapere di essere ricoverata in ospedale e che da lì a poco avrebbe affrontato una delicata operazione. Inizialmente Sabrina non ha voluto entrare nel dettaglio, ma dopo l’intervento ha ringraziato tutti per la vicinanza e l’affetto dimostrato in un momento così delicato per lei.

La Ghio ha spiegato di non aver parlato subito di quanto successo e di aver indossato delle maschere perché voleva tutelare la sua privacy: «(…) Sono stati mesi particolari, mesi duri mesi in cui hi affrontato problemi di salute che non vi sto a raccontare, per una mia sensibilità. Perché non sono ancora pronta ad affrontare l’argomento. Quello che poi ho condiviso con voi, in questi giorni, è stato uno sfogo (…)».

Dopo un lungo discorso, in quell’occasione, Sabrina Ghio ha fatto sapere che l’operazione è andata bene. Ma ha anche aggiunto che era in attesa di ricevere i risultati della biopsia. Risultati che sono arrivati alcuni giorni fa. Sabrina ha avuto bisogno di metabolizzare per poi parlarne apertamente con il pubblico che la segue. Nella mattinata di oggi, dopo il buongiorno ai fan, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preso la parola e attraverso alcune storie su Instagram ha detto:

«Dopo il mio ultimo sfogo, la mia confidenza molti di voi mi mandano messaggi, mi scrivono di essere aggiornati e di far sapere quando arrivano gli esami della biopsia. Allora, gli esami della biopsia sono arrivati un paio di giorni fa e io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa. Perché? Perché in realtà quando mi ha chiamato il dottore io sono andata in totale panico, come sempre quando si parla di salute», ha raccontato Sabrina Ghio questa mattina, parlando ai suoi fan. Poco dopo ha rivelato il risultato dell’esame medico e cosa ha rivelato. Continua…