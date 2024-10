Tutti pazzi per Sal Da Vinci e la sua Rossetto e caffè tanto che la canzone è arrivata fino a Lourdes. In un video che gira sul web vediamo infatti una volontaria che si occupa dei disabili che vanno in pellegrinaccio nella nota località francese mentre canta il pezzo del famoso artista napoletano.

Rossetto e caffè di Sal Da Vinci cantanto a Lourdes

Sal Da Vinci è diventato un vero e proprio idolo in Italia e la sua Rossetto e caffè è cantata davvero ovunque. E infatti adesso ha anche passato i confini nazionali arrivando in Francia. Ma la curiosità è che il brano è arrivato in un luogo davvero particolare: Lourdes. Sì, avete capito bene, stiamo parlando della nota località meta di pellegrinaggio religioso per la presenza della Madonna.

Tutto nasce da un video che sta girando sul web in cui leggiamo: “Sei a Lourdes e mettono Rossetto e caffè”. Nelle immagini vediamo quella che sembra una suora cantare e scatenarsi sulle note della famosa hit del 2024.

In realtà quella che canta e anche quelle che passano non sono suore, bensì dame volontarie che aiutano le persone sofferenti e disabili che vanno appunto in pellegrinaggio a Lourdes. Queste in particolare sono dell’associazione A.M.A.M.I., come scrive una di loro in un commento sotto al video.

Queste donne fanno un grandissimo lavoro nel dare sostegno e aiuto alle persone non autosufficienti che scelgono di andare a Lourdes. Si occupano di loro e regalano anche momenti di spensieratezza e divertimento. Siamo sicuri che Sal Da Vinci apprezzerà molto questo video e quello che hanno fatto queste volontarie.

Il cantante proprio nei giorni scorsi ha sciolto i cuori dei fan mostrando un video di un suo concerto mentre cantava la sua hit e sul palco, insieme a lui, c’era il nipotino Antonio di appena 1 anno.