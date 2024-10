Un gradito e dolcissimo ospite è salito sul palco di Sal Da Vinci in uno dei suoi concerti. Si tratta del nipote più piccolo, Antonio, di appena un anno e che è il figlio di Annachiara. Ecco il video di questo momento speciale che ha sciolto i cuori dei fan del cantante.

Sul palco del concerto di Sal Da Vince appare anche il nipote più piccolo

Nonostante la giovane età, 55 anni, Sal Da Vinci è già nonno di ben 3 nipoti. Si tratta di Salvatore (6 anni) e Nina (1 anno) figli del primogenito Francesco. E poi c’è Antonio (anche lui 1 anno) che è figlio invece di Annachiara.

Quando fu ospite di Silvia Toffanin a Verissimo di loro disse: “I miei nipotini mi hanno cambiato la vita, sono la mia canzone più bella”. Il cantante ha avuto i figli Francesco (1993) e Annachiara (1998) con la moglie Paola Pugliese, sposata nel 1992.

LEGGI ANCHE: Chiamamifaro di Amici 24 rivela il significato del suo nome d’arte

Sui social (e non solo) Sal Da Vinci mostra spesso i suoi tre nipoti che, come detto, sono la sua vita. E può capitare che qualcuno di loro sia ospite speciale durante i suoi concerti. E proprio così è accaduto qualche settimana fa sembra durante uno dei due concerti che ha tenuto a Napoli. In un video pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram vediamo infatti lui cantare tenendo per mano il nipotino Antonio.

Tanti sono stati i commenti sotto al posto del cantante di “Rossetto e caffè”. I fan hanno riempito di complimenti e tanto amore il video trovando le immagini davvero dolci. Tutti ormai sono pazzi di lui e ricordiamo che è stato anche ospite di Tu sì que vales duettando con Sabrina Ferilli che lo aveva tanto voluto nel programma.