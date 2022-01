1 Salmo lancia una frecciatina a Fedez?

Non è un mistero che non corre buon sangue tra Salmo e Fedez. I due rapper infatti da anni si scontrano ripetutamente sui social, e non solo, e spesso non sono mancate delle dure liti. Proprio nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Il rapper sardo infatti ha svelato di aver scritto una canzone due anni fa, che tuttavia non è mai stata pubblicata. Queste le sue dichiarazioni:

“Due anni fa doveva uscire una canzone d’estate, che non è mai uscita. Il ritornello è campionato da un ragazzo americano, il quale non mi ha dato il permesso di fare la release, vattene a fanc**o. Quindi questa canzone è qui da due anni, non ho mai scritto nemmeno la seconda strofa”.

A quel punto Salmo ha fatto ascoltare un estratto di questa misteriosa canzone, ma ad attirare l’attenzione del web è stato il ritornello, che recita: “Se hai problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu!“. A quel punto gli utenti si sono letteralmente scatenati. Secondo i più infatti il rapper avrebbe voluto mandare una chiara frecciatina proprio a Fedez, che come sappiamo nel maggio del 2020 ha rilasciato un singolo, contenuto nel suo ultimo album Disumano, dal titolo Problemi con Tutti (Giuda).

Naturalmente non c’è alcuna certezza che il cantante sardo abbia voluto lanciare proprio una frecciatina a Federico in questa canzone mai pubblicata, nonostante il web ne sia convinto. Nel mentre solo qualche mese fa tra i due c’è stata una durissima lite, durante la quale sono volate parole molto pesanti. Rivediamo cosa è accaduto.