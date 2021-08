Il rapper Salmo, nelle ultime ore, è andato in tendenza su Twitter dopo che un suo concerto con entrata del tutto gratuita ha causato un assembramento. Nelle immagini diffuse sul web, infatti, possiamo vedere centinaia di persone ammassate e senza mascherina (o abbassata) in una location svelata all’ultimo momento dal cantante stesso. Questo il suo messaggio qualche giorno fa:

Vorrei organizzare un concerto in Sardegna completamente gratuito per le persone che non sono potute venire al live ieri. Sono disposto a farmi arrestare pur di suonare dal vivo! […] Ok, ci siamo! Venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso. Non mancate.