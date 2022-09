1 La pizzeria distrutta di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano, ex gieffino della prima edizione del Grande Fratello, in queste ore non sta per nulla passando un bel momento. La sua pizzeria, infatti, è stata distrutta da un incendio. Ne ha parlato all’interno di un post su Instagram:

Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità… Ieri è oggi un giorno da dimenticare… Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività… Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso… Come sempre ci rialzeremo più forti di prima…

L’imprenditore siciliano, infatti, nelle foto ha mostrato l’interno della pizzeria che si trova a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza. Gli oggetti sono anneriti dal fuoco e dal fumo, la cenere è ovunque in ogni locale. Stando a quanto riporta anche il sito Gossip e TV, le Forze dell’Ordine stanno tentando di ricostruire l’accaduto. Le fiamme avrebbero iniziato a propagarsi nella notte tra domenica 11 a lunedì 12 settembre 2022. L’incendio, quindi, avrebbe costretto gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra dell’attività a evacuare le case.

Per fortuna non risultano vittime dall’incidente. Purtroppo, però, pare che una signora di 85 anni sia rimasta intossicata dal fumo proveniente dal locale ed è stata trasportata all’ospedale di Desio per accertamenti. I Vigili del fuoco sono arrivati in fretta sulla scena e hanno estinto le fiamme. Le indagini, però, su ciò che potrebbe aver causato l’incendio sono ancora in corso. Ad ogni modo, seppur tutto ciò abbia recato un grave danno a Salvo Veneziano, l’ex gieffino è proprietario di un altro locale a Milano.

