Sissi presenta sul palco dei Tim Music Awards il suo nuovo singolo (VIDEO)

1 Il nuovo singolo di Sissi

Grande sorpresa per i fan di Sissi quando ieri, domenica 11 settembre, nello speciale dei Tim Music Awards condotto da Nek e Carolina Di Domenico, ha cantanto un suo nuovo brano. È successo, come detto, ieri nel pomeriggio di Rai 1 e nessuno dei suoi ascoltatori e sostenitori se lo aspettava.

Il brano in questione si intitola “Sottovoce” e a quanto pare uscirà molto presto nelle varie piattaforme digitali. I fan della cantante non vedono l’ora di ascoltarlo come si deve. Qui sotto, grazie al profilo Instagram di lei, possiamo ascoltarne un estratto.

E proabilmente a questo singolo seguirà presto anche un album. Sì perché proprio la giovane artista, uscita da Amici 21 dove ha vinto il premio della critica durante la Finale, ha annunciato che sta lavorando al suo primo album. Infatti quello uscito dopo Amici è un EP.

Parlando sempre di futuro, Sissi potrebbe anche salire su un palco davvero prestigioso. Ecco cosa si vocifera…