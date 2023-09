Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Grande Fratello

Il prima e dopo di Samira Lui

Samira Lui non è nuova al mondo della televisione. Questo perché in passato è stata una delle professoresse all’interno del game show L’Eredità. In questo periodo, invece, è entrata nella casa del Grande Fratello. Si è fatta conoscere per la sua simpatia durante la prima settimana di permanenza.

Ieri sera, invece, abbiamo scoperto qualcosa in più in merito alla vita privata. Sappiamo che ha avuto un’infanzia felice con la madre, ma ha avuto qualche problema con il padre. Con quest’ultimo infatti non ha mai avuto un rapporto e non lo ha mai sentito nemmeno al telefono fino a poco tempo fa.

Raccontando la sua storia in diretta, poi, ha svelato di averci solo parlato al cellulare ma di non aver avuto molte cose da dirsi. Oggi l’uomo ha un’altra famiglia e i membri non sanno della sua esistenza. Nel caso in cui dovessero incontrarsi prossimamente vi terremo informati.

Molte persone, però, potrebbero non avere mai visto Samira Lui prima del Grande Fratello e prima de L’Eredità. Quando partecipava ai concorsi di bellezza, infatti, era un po’ diversa rispetto ad oggi. Molti hanno ipotizzato che si sia sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica, ma lei stessa non ne ha mai parlato. i conseguenza si tratta solo di pensieri del web.

