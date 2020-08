1 Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che Samuel Peron e Rosalinda Celentano siano positivi al Covid-19. Ballando con le Stelle è a rischio?

Mancano solo pochi giorni al ritorno ufficiale di Ballando con le Stelle, e tutto è pronto per il grande debutto. Solo qualche ora fa gli autori hanno confermato non solo il cast ufficiale, ma anche tutte le coppie in gara, con tanto di ballerini professionisti. Tra i concorrenti del talent c’è anche Rosalinda Celentano, che farà coppia con Samuel Peron. Da settimane i due si stanno preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida, ma adesso arriva una notizia che lascia l’amaro in bocca. Stando a quanto riporta Cinque Quotidiano infatti pare che la Celentano e Peron siano risultati positivi al Covid-19 e che attualmente siano in isolamento. Questo quanto si legge sul sito:

“Rosalinda Celentano e Samuel Peron sarebbero positivi al Coronavirus. Il noto ballerino di Ballando con le Stelle e la figlia di Adriano, attrice ed ex cantante italiana, erano stati annunciati solo pochi giorni fa come coppia ufficiale del programma in onda su Rai Uno. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che lo studio della Rai, che si trova in una struttura del Coni al Foro Italico, resterà chiuso per 2 giorni per la necessaria sanificazione”.

Cosa accadrà dunque a questo punto? Di certo Rosalinda Celentano e Samuel Peron non potranno più partecipare a Ballando con le Stelle per ovvi motivi. Ma cosa succederà al talent, il cui debutto è previsto per sabato 12 settembre? Dopo il rinvio della scorsa primavera pare impossibile pensare che la trasmissione slitti ulteriormente. Tuttavia ciò che è certo è che per andare in onda dovranno esserci tutte le condizioni necessarie per la sicurezza dei concorrenti, dei ballerini e di tutta la squadra.

In attesa di ulteriori news rivediamo chi sono le coppie della nuova edizione.