NEWS

Nicolò Figini | 17 Settembre 2023

Domenica In

Sangiovanni, ospite a Domenica In, ha commentato il suo debutto come attore nella seconda stagione di Vita da Carlo

Come sappiamo ormai da diversi mesi, Sangiovanni ha debuttato come attore nella seconda stagione della fiction “Vita da Carlo” con Carlo Verdone. Il cantante di Amici ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura e l’attore ha assicurato che ha tutte le carte in regola per sfondare anche in questo settore. Per quanto riguarda la trama sappiamo questo:

“Nella serie me lo impone il mio produttore. Vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo ce avrei potuto scegliere: cosa c’entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto?

Quando nella serie lo vedo mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato, è pure un po’ timidino… E invece…”.

Questo pomeriggio, inoltre, Carlo Verdone è stato ospite nella prima puntata di Domenica In dell’anno e ha parlato, tra le carie cose, anche del nuovo progetto. In seguito sono entrati in studio anche i protagonisti più giovani, tra i quali anche Sangiovanni. Quest’ultimo ha replicato alla domanda di Mara Venier:

“L’esperienza è stata molto bella e divertente. Adesso mi ha messo un po’ di emozione. La musica rimane, può essere un’alternativa. Io voglio solo fare arte, quella è la cosa più bella per me. Mi è piaciuto fare l’attore, ci ho preso gusto. Con loro… Mi hanno messo a mio agio sempre e c’era un bel clima”.

All’interno della serie TV, che è stata rilasciata il 15 settembre 2023 su Paramount+, possiamo vedere anche Maria De Filippi per l quale Verdone ha utilizzato solo belle parole:

“Con Maria ci conosciamo, siamo amici. Mi ha colpito quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: ‘Non c’è problema. Fatemi sapere le date’.

Mi capita di chiedere a colleghi attore di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese. Lei no, ed è stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.

Siete curiosi di vedere Sangiovanni e Maria De Filippi all’opera? Non vi resta che collegarvi su Paramount+. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.