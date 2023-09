NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

Ecco quanto costa l’esperienza nella vasca da bagno in mezzo al lago fatta da Chiara Ferragni in queste ore

Chiara Ferragni in vacanza in Svizzera

Sono state settimane intense queste per Chiara Ferragni, che di recente ha lavorato senza sosta. Dopo essersi dedicata ai vari impegni professionali, la scorsa settimana l’imprenditrice digitale ha partecipato al matrimonio di sua sorella Francesca, che ha sposato il suo storico compagno Riccardo Nicoletti. Lo scorso giovedì, come se non bastasse, su Prime Video è arrivata la puntata speciale di The Ferragnez La Serie, incentrata sull’esperienza di Chiara al Festival di Sanremo. L’episodio sta già facendo discutere il web, e ha mostrato cosa è accaduto tra l’influencer e Fedez dopo la fine della kermesse musicale.

In queste ore intanto la Ferragni ha deciso di godersi un weekend di relax ed è così partita per la Svizzera insieme a qualche amico. La vacanza è stata come sempre testimoniata su Instagram, e solo di recente un post dell’imprenditrice ha attirato l’attenzione del web. Chiara si è infatti mostrata in una vasca da bagno, che si trova letteralmente in mezzo al lago Brienz. Si tratta di una vera esperienza, unica nel suo genere, e proprio in merito l’influencer ha affermato: “Avete mai provato una vasca da bagno in mezzo al lago? Sono efficienti dal punto di vista energetico. Viene usata l’acqua del lago (e una piccola stufa a legna per renderla calda) ed è fatta con materiali riciclabili”.

Ma quanto costa l’esperienza nella vasca da bagno in mezzo al lago fatta da Chiara Ferragni? Andiamo a scoprirlo. La Hot Tug permette di fare un bagno in una vera vasca, al cui interno la temperatura è di circa 38° gradi. Di conseguenza anche durante l’inverno è possibile godersi un pomeriggio in totale relax, venendo cullati dalle acque del lago.

All’interno della vasca possono entrare un massimo di sei persone e l’esperienza, che dura due ore, ha un costo di 190 franchi svizzeri per due persone, circa 200 euro. Ogni persona aggiuntiva deve invece pagare 40 franchi a testa.