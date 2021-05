Sangiovanni, Giulia e Deddy a volte andavano a Uomini e donne e rubavano la merenda a Maria De Filippi (VIDEO)

1 Sangiovanni Giulia e Deddy da Amici a Uomini e donne

Amici 20 si è concluso da due settimane, ma i ragazzi che hanno partecipato hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Sicuramente è merito anche della convivenza in casetta sin dalla prima puntata, portando alla creazione di rapporti che sono davvero piaciuti a chi guarda. Quindi, nonostante la conclusione, la curiosità intorno a questi ragazzi è sempre presente. A tal proposito ci pensano i professori, i ragazzi e anche la redazione a mostrarci qualche contenuto extra che non abbiamo visto in TV. Oggi è Raffaella Mennoia a pubblicare un video riguardante tre finalisti di Amici 20 negli studi di Uomini e donne. Stiamo parlando della vincitrice Giulia Stabile e dei due cantanti Sangiovanni e Deddy.

La Mennoia ha infatti rivelato che a volte i tre ragazzi del talent chiedevano di assistere alle registrazioni di Uomini e donne. Così se ne stavano seduti dietro le quinte. Ma non solo, si mettevano anche a mangiare la merenda di Maria De Filippi. In questo video in particolare, piubblicato sul suo profilo Instagram, vediamo proprio i tre che si accaparrano il cibo dalla scatola della conduttrice.

Durante una registrazione di Uomini e donne. Deddy, Sangiovanni e Giulia ogni tanto chiedevano di assistere alle puntate nel backstage e di fare merendina rubando, raschiando la scatola della merenda di Maria… Vi siete mangiati anche il cartone.

Ma scopriamo le ultime notizie su di loro…