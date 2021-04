Sangiovanni confessa qual è stato il momento in cui ha capito di essersi innamorato di Giulia (VIDEO)

1 Sangiovanni innamorato di Giulia

Sono tra le coppie più carine e amate di Amici 20 e hanno tantissimi fan, infatti i follower su Instagram volano ogni giorno che passa. Stiamo parlando di Sangiovanni e Giulia. Il cantante e la ballerina sono una coppia a tutti gli effetti ormai da dicembre più o meno, ma in realtà i più attenti si sono accorti che lei era interessata a lui sin dall’inizio.

Sangiovanni e Giulia, passando da novembre le giornate insieme, si sono piaciuti, avvicinati e alla fine è scattato il bacio (il primo per la ballerina). Così hanno iniziato un bellissimo rapporto. E di comune accordo hanno sempre detto di dare la precedenza alla musica e alla danza. Verso febbraio una gelosia provata da parte di Giulia ha portato i due a dividersi, ma la cosa bella è che ci sono sempre stati l’uno per l’altra nei momenti difficili. Fino a quando Sangiovanni si è accorto di tenere più a Giulia che al suo orgoglio. E così sono tornati ad essere una coppia e più legati di prima, tanto che non si staccano un attimo.

In una puntata di Amici Specials, che può essere visto su Amazon Prime, parlando con Maria De Filippi Sangiovanni ha confessato qual è stato il momento in cui ha capito di essersi innamorato di Giulia. Questa puntata fu registrata dopo che tutti i ragazzi furono ammessi al Serale. E la conduttrice aveva chiesto agli allievi chi sarebbe arrivato secondo loro in finale. Sangiovanni tra i suoi finalisti mise ovviamente anche Giulia e in questa occasione raccontò il momento in cui aveva capito di provare qualcosa di forte per lei, di essersi innamorato:

C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto “forse mi sono innamorato di lei”… non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui lei è salita su questo palco e ho detto “mi sto innamorando a guardarla”. Perché era una cosa folle, era un’altra cosa. Uno è stato definito, ho detto “wow”. Poi ce ne sono stati altri che mi hanno fatto lo stesso effetto. Non così forte perché la prima volta è stata più forte delle altre. Però ci sono state altre volte in cui ho avuto questa percezione. E dico “che cosa sarà mai?!”.

I fan della coppia stanno cercando di capire quale possa essere questo momento, ma non sono riusciti ancora a scovarlo. Quale sarà questa fantomatica esibizione di Giulia che ha fatto innamorare il suo Sangiovanni?

