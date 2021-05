Sangiovanni, scoppia la polemica per il suo primo instore a Milano (VIDEO)

1 L’instore di Sangiovanni a Milano

Finito Amici 20, per i cantanti che hanno ricevuto un contratto discografico sono iniziati i primi instore nelle grandi città. I primi a partire sono stati Deddy e Tancredi e ieri è toccato anche a Sangiovanni, secondo classificato dell’edizione (dietro la ballerina Giulia) e vincitore della categoria canto.

Sangiovanni ha iniziato il proprio instore da Milano, nella sede Mondadori Store di Piazza Duomo, e l’accoglienza è stata delle migliori. Tantissime persone hanno comprato il cd per ottenere il pass. E infatti i posti, che erano limitati per via del Covid, sono aldati subito sold out. Sul web, però, si è creata una polemica secondo cui ci sarebbero stati degli assembramenti sul posto.

Non è proprio così. L’evento si è svolto rispettando tutte le norme di sicurezza. Le persone sono state fatte entrare poche per volta, all’orario che riportavano sul pass. Il cantante si trovava in una postazione divisa da plexiglass e tutto era fatto con distanza di sicurezza e mascherina sul volto. Sicuramente le persone c’erano, considerando la notorietà di Amici, ma come possiamo vedere dai video postati, in piazza erano tutti ben distanziati. E possiamo garantirvi che, se non ci fosse stato il Covid, quella piazza sarebbe stata davvero piena.

Tra l’altro, la stessa cosa è accaduta per gli instore di Deddy e Tancredi, molto acclamati dai fan. E a tal proposito anche il manager della Sugar (casa discografica di Sangiovanni) Falso Nueve ha giustamente avuto da ridire su questa polemica infondata. L’evento è stato organizzato secondo tutte le regole anti-Covid. Addirittura è stato diviso in due giorni per poter accontentare più persone possibili sempre nel rispetto delle norme. Infatti, quando l’evento si è concluso, Sangiovanni non si è fermato a fare foto all’uscita dello store proprio per non creare assembramenti.

