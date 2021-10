1 Sangiovanni protagonista di una serie Sky

Sangiovanni, il cantante uscito dalla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sta riscuotendo un grande successo. Nessuno si aspettava, però, che la sua carriera potesse prendere questa piega. O almeno così sembra. Pare, infatti, che nel suo futuro ci sarebbe un lavoro come attore. Non come comparsa o personaggio secondario o ancora con un cameo, ma da protagonista di una serie TV. L’indiscrezione l’ha lanciata la rivista Vero, come riporta anche il sito Coming Soon:

Sangiovanni sarà il probabile protagonista di una nuova serie che dovrebbe andare in onda su Sky gli inizi del prossimo anno.

Non abbiamo ancora dettagli sulla trama, sul titolo o sul genere di progetto al quale dovrebbe prendere parte. Per ora, infatti, si tratta solo di un rumor. Il cantante, così come nessun altro, non ha confermato la notizia. Lo scopriremo soltanto tra qualche mese. Non esiteremo ad aggiornarvi in ogni caso. Del resto non è la prima volta che un performer si ritrova a fare l’attore. Possiamo, per esempio, citare Emma Marrone ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Ma anche Elodie, la quale sarà protagonista del drammatico Ti mangio il cuore.

Insomma, non vediamo l’ora di sapere cosa riserverà il futuro per Sangiovanni. Forse è proprio per questa ragione che poco tempo fa aveva parlato di Sanremo dicendo che molto probabilmente non avrebbe preso parte all’edizione nel 2022:

Non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. Ho in mente un altro tipo di percorso: ora esce questo singolo, poi l’album, a gennaio sarò pure in tour. Al di là delle strategie, conta anche la canzone: su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua.

Attendiamo maggiori informazioni in merito alla sua possibile partecipazione alla serie TV Sky. Andiamo, ora, a rivedere un momento poco piacevole che ha vissuto qualche tempo fa. Continua…