Sangiovanni rivela di cosa parla con Maria De Filippi e svela se sarà a Sanremo 2022

1 Sangiovanni andrà a Sanremo?

Venerdì 24 settembre uscirà il suo nuovo singolo, Raggi Gamma, e per presentarlo tornerà nel luogo che lo ha lanciato: Amici. Sangiovanni è sulla cresta dell’onda ed è pronto a regalare ai suoi fan nuova musica. Così nella puntata di Amici che andrà in onda il 26 settembre sarà ospite di Maria De Filippi.

Parlando proprio della conduttrice, il cantante ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero in cui ha affrontato alcuni argomenti tra cui il rapporto con l’ideatrice di Amici. Sangiovanni è ancora in contatto con lei e la considera una figura importante nel suo lavoro.

Continuo a sentirla. È una figura centrale, per me. Le faccio ascoltare le canzoni in anteprima e le chiedo consigli. Domenica tornerò nella scuola di Amici: stavolta come ospite.

E per quanto riguarda la sua musica e i suoi progetti futuri, in tanti si chiedono se ha intenzione di andare a Sanremo nel 2022. Tanti artisti usciti da Amici sono saliti, chi prima e chi dopo, sul palco dell’Ariston. Ma non solo, tantissimi della generazione Z si sono decisamente fatti notare lì. Al momento, però, Sangiovanni non ha nessuna intenzione di intraprendere quella strada. Anzi, ha le idee decisamente chiare su questo argomento.

Non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. Ho in mente un altro tipo di percorso: ora esce questo singolo, poi l’album, a gennaio sarò pure in tour. Al di là delle strategie, conta anche la canzone: su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua.

Accanto al successo, però, c’è anche un lato negativo. Purtroppo, da un po’ di tempo a questa parte, Sangio ha iniziato a ricevere odio. Ma non solo, qualcuno ha anche delle pretese sulla sua storia con Giulia Stabile. Ecco quindi cosa ha rivelato il cantante nell’intervista…