1 La confidenza di Sangiovanni

La musica per Sangiovanni è stata una vera e propria rinascita da un passato fatto di ansia e paranoia. È ciò che ha raccontato il giovane artista, secondo classificato ad Amici 20, nella bella intervista rilasciata questa settimana a TV Sorrisi e Canzoni. Per Sangio la scrittura è stata una sorta di salvezza, di valvola di sfogo e di evasione dai tanti problemi che si trovava a vivere durante la sua adolescenza. Ecco come ne ha parlato nel corso della lunga chiacchierata con la rivista:

“Già. Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorato davvero”, ha ammesso il cantante, che ha poi approfondito meglio l’argomento:

“In che modo? Hai presente quel film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”. A quel punto Alessandro Alicandri, che ne ha realizzato l’intervista, ha chiesto a Sangiovanni il perché del suo stare così male. Ecco qual è stata la sua risposta:

“La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita’. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”.

Sangiovanni ha continuato a dire che i suoi brani in realtà sono solari perché gli facevano vivere la vita che desiderava, “una vita piena di colori” la definisce lui. E ancora: “Quel ‘disagio’ mi ha portato a essere un uomo grande troppo presto. Non sognavo, non giocavo e tenevo tutto dentro”, ha spiegato.

Un grande aiuto è arrivato poi grazie anche alla scuola di Amici, dove ha trovato anche l’amore per la ballerina e vincitrice del programma, Giulia Stabile. Scopriamo insieme cosa ha raccontato Sangiovanni…