1 Le lamentele dei fan di Sangiovanni

Dopo essersi piazzato al secondo posto ad Amici, Sangiovanni continua a lavorare ai suoi progetti musicali. Nelle ultime settimane, infatti, lo stiamo vedendo ospite al programma TV Battiti Live, ma non solo. Infatti, nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio verrà rilasciato su YouTube il video ufficiale del brano intitolato “Malibu“. Se da una parte i fan non possono che provare gioia per i trionfi dell’artista, dall’altra qualcuno si lamenta di alcuni suoi comportamenti recenti. Questi, infatti, vengono ricondotti ai suoi numerosi impegni.

Nelle Stories Instagram del cantante, infatti, nelle ultime ore è apparso uno screenshot in cui si può vedere una conversazione con un fan. Questo si lamenta del fatto che adesso non è più presente, come una volta, sui social e non mette più i like o non commenta più i post come in passato. Questo quello che leggiamo:

[…] più presente nei confronti, in generale, nelle tue fanpage con vari like o repost o messaggi… Tutte queste cose non ci sono più. Sicuramente sei molto impegnato. Ti voglio tantissimo bene Sangiovanni, davvero, ma sento tanto la tua mancanza ultimamente.

La risposta di Sangiovanni ai fan

A queste parole, quindi, Sangiovanni non ha potuto fare altro che rispondere in modo da tranquillizzare il fan e spiegare i motivi della sua assenza. Ecco, quindi, cos’ha scritto:

Grazie per quello che fai per me. Per quello che fate. Sto lavorando tantissimo, per me e per voi. Per regalarvi delle belle emozioni, condividere qualcosa di puro e magico! Sono full, non ho del tempo per me stesso perché lo dedico tutto a quello che faccio e agli altri. Voi compresi, quando posso. Scusami, ma ce la sto mettendo tutta.

Speriamo che queste parole bastino per ripristinare la calma in alcuni suoi fan. Nel frattempo, nel corso di un’intervista, l’ex concorrente di Amici ha fatto una rivelazione sul suo nome d’arte. Continuate a leggere…