1 Le collane di Sangiovanni

Ieri sera, mercoledì 15 dicembre, c’è stata la finale di Sanremo Giovani e per l’occasione erano presenti anche i 22 Big in gara per annunciare i titoli delle loro canzoni. A loro si sono aggiunti i primi tre classificati nella gara canora dei giovani. Tra i 22 Big precedentemente annunciati c’è anche Sangiovanni, il vincitore della categoria canto di Amici 20.

Proprio il cantante diciottenne (il 9 gennaio compirà 19 anni), è salito sul palco accanto ad Amadeus sfoggiando un look molto casual e genderless. Sangio è sempre molto attento alla moda e tra i suoi fan è diventato anche un’icona di stile. A fare la differenza sono spesso i particolari che i suoi sostenitori notano sempre. Ma per chi non conoscesse ancora bene Sangiovanni, ieri potrebbe aver notato alcune collanine al suo collo. Sono accessori che lui porta da mesi, da quando è uscito dal talent di Maria De Filippi. Anche esse riguardano il suo look genderless fatto, tra le altre cose, di tanti colori e che rispecchiano la sua personalità. Tra queste ce n’è anche una che ha un significato particolare.

Intanto possiamo notare molte collane con le perline, come andavano molto di moda questa estate. E il cantante ne ha una fatta totalmente a mano e in maniera particolare. Si tratta di quella più lunga che ha come ciondolo finale un’ape. A dargliela è stata la persona che le realizza e che ha anche un sito internet in cui poter acquistare i prodotti. Il sito si chiama Giuro ed ha davvero dei prodotti bellissimi.

L’altra collana che invece ha fatto impazzire tanti fan della coppia Sangiulia è proprio quella che ha la scritta “Giulia”. Anche questo gioiello è al suo collo da mesi ed è palese il significato. Ovviamente è legato alla sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile vicincitrice di Amici 20 e diventata icona di tante ragazze giovani, ma anche apprezzatissima dalle persone più grandi. La stessa Giulia ne ha una uguale con la scritta “Amore”. La marca di questa collana è Rue des Mille, e proprio la Stabile è stata scelta come volto per la linea Barbie. Per quanto riguarda questa collana con le lettere, in particolare, fa parte della linea delle componibili. Potete vederle tutte al collo del cantante attraverso questo video:

Ma a Sanremo Giovani Sangiovanni aveva un altro particolare legato al brano che presenterà al Festival…