Chi è Giulia Stabile di Amici 20? Età, biografia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Giulia Stabile, ballerina di Amici 20, dall’età, alla biografia, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Giulia Stabile

Nome e Cognome: Giulia Stabile

Data di nascita: 2002

Luogo di Nascita: Roma

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Giulia non ha figli

Tatuaggi: Giulia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giugiulola

Giulia Stabile età e biografia

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Giulia Stabile, concorrente di Amici 20. La ballerina nasce nel 2002 a Roma, e la sua età è dunque di 18 anni. Tuttavia non sappiamo quale sia la data esatta.

Ad essere ignote sono anche le informazioni che riguardano la sua altezza e il peso.

Ma scopriamo di più sulla vita privata di Giulia.

Vita privata

Della vita privata di Giulia Stabile sappiamo che la ballerina ha origini origini italo-catalane e che la sua passione più grande è naturalmente la danza.

La giovane concorrente di Amici 20 è già una ballerina professionista.

La Stabile fa infatti parte della famosa crew Nough Megacrew, fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi.

Ma scopriamo dove poterla seguire sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Giulia di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Giulia Stabile sui social, in particolar modo su Instagram.

Naturalmente la giovane ballerina di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta oltre 21 mila follower.

Proprio su Instagram Giulia Stabile ama condividere tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità.

Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul suo arrivo ad Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile a Amici 20

Sabato 14 novembre è ufficialmente iniziato Amici 20. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi quest’anno festeggia il ventennale, e di certo non mancheranno tante emozioni. Nel corso della prima puntata del programma abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe, e prendere parte alla trasmissione c’è anche Giulia Stabile. La ballerina ha immediatamente conquistato il pubblico per via della sua risata contagiosa, e naturalmente nel corso della puntata si è anche esibita.

La Stabile non è stata bloccata da nessuna delle tre professoresse, e a concederle un banco nella scuola di Amici 20 è stata Veronica Peparini, che ha visto in lei un enorme potenziale. Giulia è così diventata un alunna del talent show, e commentando il suo ingresso all’interno del programma su Instagram, la ballerina ha scritto:

“Una nuova esperienza, grazie mille davvero a tutti quanti per il supporto”.

Tuttavia Giulia Stabile non è naturalmente l’unica concorrente di Amici 20. Scopriamo chi sono gli altri allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Giulia Stabile a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Giulia Stabile ad Amici 20.

Il percorso di Giulia Stabile ad Amici 20

Il percorso di Giulia Stabile ad Amici 20 inizia ufficialmente sabato 14 novembre 2020. La giovane ballerina ha così fatto il suo ingresso in casetta, ed ha già iniziato le lezioni, grazie alle quali migliorerà sempre più.

Cosa accadrà per lei nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

Ciò che ha colpito di Giulia di Amici 20 è la sua voglia di dimostrare. Ha passato notti insonni pur di imparare i pezzi assegnati al meglio. Tra l’altro sembra che la ballerina abbia messo gli occhi su qualcuno, parliamo di Sangiovanni.

Intanto tra loro c’è stato anche un bacio, ma entrambi hanno poi fatto un passo indietro per motivi differenti. Nonostante tutto i due sembrano non riuscire a stare lontani e lei ha provato a farlo ragionare durante un momento per lui complicato.

Giulia ha raggiunto il Serale di Amici 20 e fa parte del Team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Con grande determinazione è riuscita ad arrivare in Finale e a portare a casa il premio finale! È lei, infatti, la vincitrice della ventesima edizione del talent show.

