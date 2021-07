Sangiovanni: fuori il video di Malibu in cui c'è anche Giulia Stabile

1 Il video di Malibu di Sangiovanni

Dopo tantissima attesa finalmente Sangiovanni ha fatto uscire il videoclip della sua hit estiva: Malibu. Il brano era stato presentato ad Amici nelle utime settimane del Serale ed era uscito su tutte le piattaforme streaming a metà maggio insieme al suo EP. I fan si aspettavano che, una volta finito il programma, il cantante girasse il videoclip. Ma dopo più di un mese ancora non ce n’è stata traccia.

A inizio luglio, poi, lui e Giulia Stabile hanno preso parte alle riprese e i fan hanno passato settimane in trepidante attesa. Finalmente a inizio di questa settimana è arrivato l’annuncio. Vevo Italia aveva stilato la classifica dei videoclip più visti nel primo semestre del 2021 e, a sorpresa, al secondo posto c’era il Visual di Malibu. Così Sangiovanni ha colto l’occasione per annuciare che il Visual aveva fatto il suo corso ed era tempo del lancio del videoclip ufficiale. Per i primi due giorni ha postato qualche piccolo spoiler e nient’altro. E alla fine è uscita data e orario: venerdì 23 luglio alle 14 su Youtube. Eccolo, quindi, e godetevi la visione!

Come si sapeva da tempo, è presente la fidanzata Giulia Stabile, nonché vincitrice di Amici 20. Prima ancora di iniziare le riprese, tutti i fan si aspettavano che la ballerina avrebbe preso parte al progetto. Ma c’è anche qualche comparsa che i fan assidui del cantante conoscono molto bene. Vediamo infatti Falso Nueve (vero nome Fabio) che è un A&R della Sugar, la casa discografica di Sangiovanni. Si tratta di colui che ha sempre creduto in Sangio dal primo giorno in Sugar, consigliandogli proprio di partecipare ad Amici e seguendolo in tutti i suoi progetti.

Come detto, un ruolo fondamentale lo ha rivestito Giulia Stabile che ha ideato una coreografia, ballandola insieme alle altre ballerine presenti nel videoclip. Se la volete imparare abbiamo il video intero e il tutorial…