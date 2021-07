1 Colapesce e Dimartino battono Sangiovanni e i Maneskin

Due dei cantanti più amati in gara all’ultimo Festival di Sanremo sono stati senza dubbio Colapesce e Dimartino. Come sappiamo i due artisti prima di partecipare alla kermesse musicale, avevano già pubblicato un album congiunto, I Mortali, che aveva già ottenuto un ottimo successo. A marzo poi sul palco dell’Ariston i cantanti hanno presentato il singolo Musica Leggerissima, che in breve è diventata una vera hit! La canzone infatti ha letteralmente fatto impazzire il pubblico e il web e a oggi è senza dubbio uno dei brani più ascolti degli ultimi mesi. Ma non solo. Come se non bastasse infatti i due hanno rilasciato la riedizione del loro album, che contiene per l’appunto il pezzo sanremese, un nuovo brano inedito e un secondo disco di bonus track.

Naturalmente ad accompagnare Musica Leggerissima è stato anche un videoclip, che fin da subito è diventato virale. In poche settimane infatti il progetto ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e proprio in queste ore è arrivata un’importante certificazione per il duo artistico, che ha raggiunto un traguardo notevole. Vevo e YouTube infatti hanno stilato una classifica dei video più visti in Italia della prima metà del 2021, e inaspettatamente a trionfare, con più di 60 milioni di views è stata proprio Musica Leggerissima!

Colapesce e Dimartino hanno così superato anche Malibu di Sangiovanni, che si classifica al secondo posto, e Zitti e Buoni dei Maneskin, che invece si fermano al quarto posto, preceduti da Francesca Michielin e Fedez, con la loro Chiamami Per Nome. La classifica ciò nonostante non include i dati di luglio 2021, e quindi al momento le cose potrebbe essersi ribaltate. Tuttavia il video più visto della prima metà del 2021 in Italia è proprio quello di Musica Leggerissima.

Importante traguardo dunque per i due artisti, che nel mentre in queste settimane sono impegnati con una serie di concerti in giro per tutta Italia. Ma non solo. Gli artisti infatti hanno rilasciato il singolo Toy Boy, in collaborazione con Ornella Vanoni. Leggiamo le loro dichiarazioni in merito a questa nuova hit.