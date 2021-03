Rivelati i compensi di Amadeus, Fiorello e dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2021

1 I cachet di Sanremo 2021

Quanto hanno guadagnato Amadeus, Fiorello e i vari co-conduttori per il Festival di Sanremo 2021? Un profilo Tik Tok ha rivelato, attraverso alcuni video, quali sarebbero stati i cachet di alcuni dei protagonisti della 71^ edizione del Festival della canzone italiana che è stata vinta dai Maneskin con il brano Zitti e buoni. Ovviamente si tratta di voci provenienti da fonti non confermate, non c’è la certezza assoluta. E noi siamo sempre pronti a rettificare qualsiasi informazione.

Matilda De Angelis

L’attrice Matilda De Angelis è stata co-conduttrice durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021. L’artista ha presentato, ha cantato ed è stata molto simpatica, spesso con la battuta pronta. Inoltre si è resa protagonista di un monologo sul bacio.

Per il suo lavoro nella serata la De Angelis sembra abbia preso 20 mila euro.

