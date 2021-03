Matilda De Angelis: fidanzato, fratello, film, altezza e tanto altro

Matilda De Angelis è una delle attuali promesse del cinema e della TV internazionale. Dopo essere apparsa in diverse fiction e film italiani, ha attirato l’attenzione di mezzo mondo con la sua partecipazione a The Undoing. La serie con Nicole Kidman e Hugh Grant l’ha vista recitare nel ruolo chiave di Elena Alves, amante del protagonista. Per quel ruolo Matilda ha dovuto anche recitare una discussa scena di nudo integrale, dimostrando un’assoluta dedizione al mestiere di attrice. Il pubblico la vedrà calcare il palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2021: scopriamo quindi di più su Matilda De Angelis, da chi sono genitori e fratello, se ha un fidanzato, la sua età, l’altezza, i film e come seguirla su Instagram.

Chi è Matilda De Angelis

Raccogliamo innanzitutto le informazioni più salienti che definiscono chi è Matilda De Angelis in una sorta di carta d’identità dell’attrice, dotata di data di nascita, età, altezza e tanto altro.

Nome e cognome: Matilda De Angelis

Matilda De Angelis Data di nascita: 11 settembre 1995

11 settembre 1995 Luogo di nascita: Bologna

Bologna Età: 25 anni

25 anni Altezza: 1,66 cm

1,66 cm Peso: informazione non disponibile

informazione non disponibile Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Professione: attrice e musicista

attrice e musicista Fidanzato: attualmente single

attualmente single Figli: non ne ha

non ne ha Tatuaggi: nessuno

nessuno Instagram: @matildadeangelis

@matildadeangelis Facebook: DeAngelisMatilda

DeAngelisMatilda Twitter: @matildadangelis

Biografia, carriera e film

Passiamo ora in rassegna la biografia di Matilda De Angelis, che nata a Bologna nel ’95 si dedica già negli anni della scuola a coltivare velleità artistiche. Dagli 8 anni studia musica e impara a cantare, ma anche a suonare chitarra e violino. Questo le consentirà di entrare a far parte del gruppo musicale Rumba de Bodas, insieme al quale collabora e si esibisce in giro per il mondo dai 16 anni.

A suggerirle di intraprendere la strada dell’attrice, un amico che le segnala i provini per il film Veloce come il vento diretto da Matteo Rovere. Pur avendo iniziato per gioco, Matilda viene presa e da qui ha inizio la carriera della De Angelis nei film al cinema e nelle serie per la TV. Da allora infatti la vediamo in altre pellicole d’autore (Una famiglia, Il premio) e in due video musicali, rispettivamente dei Negramaro e The Giornalisti.

Ma a darle la notorietà è soprattutto il piccolo schermo. Per la TV Matilda De Angelis recita nel successo di Rai 1 Tutto può succedere, in cui nella prima e terza stagione interpreta il personaggio di Ambra.

Fratello e genitori

In Tutto può succedere, Matilda De Angelis si ritrova al fianco del fratello Tobia e persino dei genitori.

Tobia De Angelis è fratello più piccolo di Matilda (è nato nel 2000), ma grazie a quest’ultima ha iniziato anch’egli la carriera dell’attore. Suggerito alla direzione casting dalla sorella, Tobia ha sospeso il percorso di studi come chef e si è dedicato brevemente alla televisione. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto invece nel cupo Vite in Fuga al fianco di Claudio Gioè e Anna Valle.

Artefici del lancio dei figli nel mondo dello spettacolo sono anche i genitori di Matilda e Tobia De Angelis. La loro mamma lavora come assicuratrice, mentre il papà è grafico pubblicitario. La coppia si è prestata come comparsa in una scena di Tutto può succedere, girata su un campo da calcio.

Matilda De Angelis oggi

Oggi Matilda De Angelis è diventata una vera star del piccolo schermo, passando prima dalla fiction sullo Zecchino d’Oro in cui ha interpretato Mariele Ventre, e poi da The Undoing.

La De Angelis è stata selezionata per vestire i panni di Elena Alves, personaggio cruciale nel giallo di HBO e Sky, ed ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Per una scena si è prestata anche al nudo integrale, mandando in tilt i social per la sua bellezza e suscitando ammirazione per il coraggio d’essersi spogliata di fronte a una collega del calibro della Kidman. In un’altra scena drammatica le due finiscono persino per baciarsi, mentre in altra Matilda subisce violenze ad opera di Grant.

L’impatto che The Undoing ha avuto sul pubblico porta Matilda De Angelis anche a Sanremo 2021, come co-conduttrice della serata inaugurale di martedì 2 marzo 2021.

Nel frattempo la giovane attrice continua a coltivare la carriera per il cinema, e presto vedremo Matilda De Angelis nel film Un drago a forma di nuvola di Sergio Castellitto, ma anche in Across the River and Into the Trees girato a Venezia.

Fidanzato

Il fascino di Matilda De Angelis incuriosisce a tal punto il pubblico, che interrogandosi sulla sua vita privata si domanda se l’attrice abbia un fidanzato. In passato sappiamo che è stata a lungo legata al collega Andrea Arcangeli, pescarese classe ’93, visto al cinema nel recente Domani è un altro giorno ma soprattutto in TV come protagonista della serie Romulus.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia in concomitanza con il boom di ascolti registrato da The Undoing, Matilda De Angelis ha spiegato che Arcangeli non è più il suo fidanzato. La coppia sarebbe infatti scoppiata nel 2020, lasciando però lei felicemente single.

Ora i tabloid – anche americani – non fanno che accostarla a questo o quell’attore con cui divide il set. Ma chi riuscirà a far veramente breccia nel suo cuore?

Anoressia e acne

Matilda De Angelis ha rilasciato dichiarazioni abbastanza esplicite, relative alla sua battaglia contro l’anoressia e al suo rapporto con l’acne. Se il primo dei due problemi, non senza difficoltà, è riuscita a superarlo, il secondo è un inestetismo col quale invece la De Angelis è tuttora costretta a convivere.

Di questi disturbi, in ogni caso, l’attrice ha deciso di parlare per sensibilizzare su entrambe le tematiche, su un fronte per venirne fuori e sull’altro per imparare ad accettarsi. Insomma, si è trattato di esternazioni sensibili e dirette con cui si auspica il cambiamento della mentalità dominante, col suo carico di paure e pregiudizi.

A proposito del suo passato di anoressica, Matilda De Angelis ha parlato dalle colonne del settimanale Oggi:

“Ho combattuto contro l’anoressia. Un modo di vedersi, di deformare la propria immagine che è terrificante, e che ti porti dietro tutta la vita. Per anni non ne ho parlato, perché era troppo doloroso e perché ne sono uscita solo da qualche tempo. Oggi mi accetto, anche se forse non se ne esce mai del tutto”.

Delle imperfezioni sul viso ha invece spiegato su Instagram, con una foto che metteva chiaramente in evidenza l’acne solitamente nascosta dal trucco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

“Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta, ed essere ‘splendida’… Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio”.

La prossima apparizione TV di Matilda De Angelis sarà nella prima puntata di Sanremo 2021 in onda stasera.

