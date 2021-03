2 Caso di plagio a Sanremo 2021?

Sanremo 2021 è iniziato da una giornata e già le attenzioni sono tutte sul Festival. Nella prima serata, che ha debuttato con ottimi ascolti, si sono esibiti i primi 13 artisti in gara. Le canzoni sono state accolte in maniera calorosa, tuttavia in giornata è emersa una segnalazione.

Durante la Conferenza Stampa di oggi, alcuni giornalisti hanno fatto notare che ci sarebbe un caso di plagio. L’accusa è stata rivolta nei confronti del pezzo dei Maneskin e della loro “Zitti e Buoni“. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Ecco quanto riportato:

Ecco il video in questione per un confronto Audio con la canzone dei Maneskin:

Adesso starà alla direzione artistica valutare la questione e decidere sul futuro del brano. Insomma, questo Sanremo 2021 è partito decisamente in salita. Alla segnalazione di plagio, si aggiunge inoltre il caso Irama. C’è la possibilità infatti che il cantante non possa esibirsi per via della positività al Covid di un suo collaboratore. Attendiamo aggiornamenti su tutte le questioni.