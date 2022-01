1 Sanremo 2022 e i potenziali Big positivi al Covid

Il Festival di Sanremo 2022 ormai è molto vicino. Manca soltanto un giorno e poi finalmente potremo ascoltare tutte le canzoni in gara. Tuttavia il Coronavirus resta sempre in agguato e c’è la possibilità che qualcuno dei Big, per esempio, lo contragga. Cosa accadrebbe, quindi, in quel caso? La risposta l’ha già data poco tempo fa Il Mattino:

Difficilmente ci sarà un nuovo caso Irama: l’anno scorso il cantante fu messo in quarantena per la positività di un membro del suo staff. Oggi, se un cantante avesse fatto tutto il ciclo vaccinale (tre dosi) e un suo collaboratore risultasse positivo, non dovrebbe più stare in quarantena e potrebbe dunque salire sul palco. E se il cantante risultasse positivo? Se un cantante non potesse salire sul palco, al posto della sua esibizione andrà in onda il video della prova generale della sua performance.

A svelare qualche dettaglio in più, però, come riporta anche Andrea Conti, è stato Amadeus stesso nel corso della conferenza stampa in occasione del Festival di Sanremo 2022. Questo ciò che ha rivelato circa la soluzione pensata: “Abbiamo invitato i Big a venire alle prove già con trucco e parrucco, in modo da avere un video utile da usare per la diretta qualora malauguratamente accadesse un caso simile, come quello dello scorso anno con Irama“.

Ma non finisce qui. Cosa accadrebbe se Amadeus risultasse positivo al Covid? Fino a poche ore fa si pensava che a sostituirlo sarebbe stata Antonella Clerici. Tuttavia, in conferenza stampa, come riporta anche TVBlog, è stato annunciato che questa possibilità in realtà non è mai stata discussa. Non sappiamo, quindi, cosa accadrebbe in tale evenienza.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, è stata data un’ottima notizia…