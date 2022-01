1 Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2022?

Mancano solo una manciata di giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2022 e in queste ore la grande macchina della kermesse sta lavorando senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Come sappiamo a causa del Covid anche quest’anno sono state attivate delle norme di sicurezza speciali, per far sì che tutti possano lavorare in serenità e tranquillità. Ciò nonostante solo qualche giorno fa abbiamo appreso che un membro dell’orchestra è risultato positivo al virus. Adesso come se non bastasse è arrivata l’ennesima brutta notizia.

A svelare di avere il Covid è stato anche Beppe Vessicchio, uno dei direttori d’orchestra più amati di sempre. Il musicista, come svelato all’Adnkronos, è in isolamento già da diversi giorni, ma per fortuna non sembrerebbe avere rilevanti sintomi. In queste ore però per ovvie ragioni Vessicchio è stato costretto a inviare un sostituto all’Ariston per poter effettuare le prove e al momento non è chiaro se per la prima puntata di Sanremo 2022 tornerà in forma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono a a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Sono positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo. […] Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Beppe Vessicchio, con la speranza di poterlo ritrovare a Sanremo 2022. Nel mentre in questi giorni è stata stilata una prima classifica con i Big favoriti alla vittoria secondo i bookmakers. Andiamo a rivederla.