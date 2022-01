Sanremo 2022: un membro dell’orchestra positivo al Covid

1 Problemi a Sanremo 2022

Mancano meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e tutto è quasi pronto per la prima puntata della kermesse musicale, che anche quest’anno sarà condotta da Amadeus. In questi giorni così i Big in gara stanno effettuando le prime prove all’Ariston, e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena. Tuttavia anche stavolta si sta facendo il massimo per evitare eventuali contagi da Covid. Solo alcune ore fa però a svelare di essere risultato positivo è stato Aka7even, e ci si augura che il cantante possa guarire per la partenza della manifestazione. Queste le parole del cantante:

“Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”.

In queste ore però è arrivata un’altra notizia, sempre legata al virus. Un membro dell’orchestra di Sanremo 2022 infatti è risultato positivo al tampone effettuato prima di entrare in teatro e adesso dovrà sottoporsi al molecolare. Ma cosa accadrà quest’anno se uno dei Big dovesse ammalarsi durante il Festival? Andiamo a scoprirlo.

Così come accaduto lo scorso anno con Irama, se qualcuno degli artisti in gara dovesse risultare positivo al Covid non verrà squalificato. Il cantante in questione si esibirà virtualmente e verrà trasmessa una sua esibizione registrata! Nel mentre in questi giorni Amadeus sta svelando i nomi degli ospiti che vedremo sul palco. Andiamo a fare un recap e vediamo chi ci sarà quest’anno al Festival.