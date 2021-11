1 Fiorello non sarà al Festival di Sanremo nel 2022

Amadeus tornerà alla guida del Festival di Sanremo anche nel 2022. Nonostante, questa estate, avesse annunciato che non avrebbe condotto la terza edizione consecutiva, alla fine c’è stato un cambio di rotta. All’epoca, infatti, queste le sue parole:

Sono grato alla Rai di avermi affidato Sanremo, ringrazio l’AD Salini, i direttori De Santis e Coletta che mi hanno chiamato. Sanremo 2022? Si parte da un progetto, non è un programma televisivo. E’ un evento. Non ci sarà l’Amadeus ter. Ringrazio la Rai che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai. Grazie a tutta l’azienda per quello che ha fatto e fa per me. Non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità. Se la Rai ce lo vorrà offrire tra qualche anno sarà una grandissima gioia per me e Fiorello, ma il terzo di seguito non ci sarà.

Il 5 agosto 2021, però, il TG1 dà la notizia che Amadeus sarebbe tornato come conduttore e direttore artistico ancora una volta. Dall’1 al 5 febbraio 2022, infatti, lo rivedremo sul palco del Festival di Sanremo. Pare, però, che Fiorello abbia detto no a un eventuale ritorno. Il comico, infatti, ha accompagnato il conduttore per due edizioni, ma secondo i rumor non dovrebbe fare apparizioni il prossimo anno per tutte e cinque le serate. Questo ciò che riporta anche il profilo Twitter @cheTVfa:

Fiorello non affiancherà Amadeus alla guida di Sanremo 2022. Lo showman siciliano parteciperà al Festival al massimo in una delle cinque serate, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022.

Per scoprire come andranno effettivamente le cose dovremo aspettare ancora qualche mese. Non è, infatti, detta l’ultima parola. Un po’ come è successo nel caso di Amadeus. Nel frattempo, mentre aspettiamo notizie più concrete, andiamo a vedere quali personaggi celebri ci potrebbero attendere a Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Continuate a leggere…