Sanremo 2022, Gianni Morandi rimane in gara: il comunicato ufficiale

Nella serata di ieri è arrivata la notizia secondo la quale Gianni Morandi avrebbe potuto perdere il suo posto a Sanremo 2022. Così come accaduto l’anno scorso a Fedez e Francesca Michielin, infatti, avrebbe rischiato la squalifica per il seguente motivo:

Secondo quanto ci viene riportato questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno. Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, soprattutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse.

La Rai, quindi, ha dovuto pensarci bene e questa mattina è arrivata la decisione ufficiale. Gianni Morandi potrà continuare il suo percorso al Festival di Sanremo 2022:

In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72mo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone. Perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico. Dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore.

Per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manger per la gestione del suo profilo Facebook. Quindi ha commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e Gianni Morandi.