1 Il palco di Sanremo 2022

Mancano dieci giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2022 e finalmente è iniziato il conto alla rovescia per la prima attesissima serata. Tutto inizia a essere pronto per la kermesse musicale e solo qualche ora fa sono state annunciate le canzoni che verranno eseguite dai Big in gara nel corso della serata delle Cover. Amadeus nel mentre sta continuando ad annunciare gli ospiti che sera dopo sera arriveranno all’Ariston, e di certo non mancheranno le emozioni.

Poco fa come se non bastasse la Rai ha anche svelato il palco di Sanremo 2022, disegnato da Gaetano e Maria Chiara Castelli. A dominare la scenografia sono le forme curve, che creano una prospettiva che sia profonda e accogliente, e naturalmente non manca la storica scalinata. Ecco cosa svelano gli scenografi:

“Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a partire dalla riscoperta del colore bianco, con materiali tridimensionali traforati, e abbiamo rivisitato un elemento come il sipario, rendendolo superleggero e trasparente, davanti al boccascena. Abbiamo ridotto, inoltre, i metri quadri di ledwall a favore della costruzione scenica e delle luci. Quanto alla tecnologia, non viene eliminata del tutto, ma farà la sua comparsa in tre grandi ellissi di sei e nove metri, tutte rivestite di luci e motorizzate, in grado di offrire al regista Stefano Vicario e al direttore della fotografia Mario Catapano una grande versatilità scenica e possibilità di movimento quasi infinite”.

“Abbiamo voluto esprimere la speranza che quell’'astronave' disegnata lo scorso anno sia finalmente giunta in un luogo dal quale ripartire tutti”.

Alcune ore fa nel mentre è arrivata la prima classifica in merito ai favoriti di Sanremo 2022 secondo i bookmakers. Andiamo a rivederla.