1 I biglietti di Sanremo 2022

A partire dal 1° febbraio parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2022 e tutto è pronto per il ritorno della kermesse musicale. Come sappiamo in questi giorni stanno arrivando le prime novità sulla nuova edizione della manifestazione, che anche quest’anno vedrà la conduzione e la direzione artistica di Amadeus.

Poche ore fa nel mentre sono partire le prevendite per l’acquisto dei biglietti. Quest’anno infatti il pubblico torna a riempire il Teatro Ariston, e naturalmente per l’occasione verranno adottate delle rigide norme anti Covid.

Ma dove è possibile acquistare i biglietti per partecipare alle 5 serate di Sanremo 2022 e quanto costano?

Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie.

Dove comprare i biglietti di Sanremo 2022

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile acquistare i biglietti per partecipare alla kermesse musicale.

Quest’anno, per la prima volta, per contenere la diffusione del virus, i ticket di ingresso al Teatro Ariston saranno disponibili solo online.

La Rai ha comunicato che la vendita dei biglietti si svolgerà dalle 9:00 alle 14:00 del 14 gennaio 2022 per quanto riguarda gli abbonamenti per le 5 serate. I posti disponibili sono circa 1.900 e coloro intenzionati ad acquistarne uno devono recarsi sul sito ufficiale del Festival e compilare la scheda presente.

Ma quanto costano i biglietti? Andiamo a scoprirlo.