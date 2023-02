Sanremo 2023: al via le dirette TV al Virgo Village

Sanremo | Spettacolo

Redazione | 7 Febbraio 2023

Seconda giornata di eventi al Villaggio Ufficiale della Musica con lo start ufficiale di tutte le trasmissioni in diretta dagli studi televisivi dell’Official Hospitality Music.

I format che quotidianamente riempiono i palinsesti h24 di TV Virgo Village Sanremo sono visibili sul canale 170 del digitale terrestre, in streaming sul sito virgovillagesanremo.it, e per la prima volta al Festival anche sul metaverso.

Ecco quali trasmissioni vanno in onda dal Virgo Village!

Sanremo Caffè

La programmazione mattutina è cominciata con il format “Sanremo Caffè”, in diretta dallo studio del Padiglione Liberty Pedriali che accompagnerà i telespettatori tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 12:30.

Una trasmissione che si propone di analizzare tutte le news dal Festival, insieme alle numerose celebrities che di volta in volta si alterneranno nel salotto sanremese.

La puntata inaugurale è stata condotta da Vittoria Castagnotto. Ospiti in studio: il maestro direttore d’orchestra Fio Zanotti, il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli e il web director di Novella 2000 Daniele Giannazzo, con l’accompagnamento musicale di Cinzia Baccini, corista e amica storica dell’indimenticato Franco Califano.

Sanremo Queer

Pomeriggio dedicato alle tematiche lgbt+ con la trasmissione Sanremo Queer, che sarà in onda tutti i giorni dalle ore 15:15 alle ore 16:45, in diretta dallo Studio 3 del Virgo Village.

Format magistralmente condotto dal direttore artistico del Padova Village, Lorenzo Bosio, con l’ausilio della celebre drag queen Luquisha Lubamba.

Sorpresissima: l’arrivo del conduttore TV, speaker radiofonico nonché inviato delle Iene, Niccolò Torielli.

Spazio Festival

A seguire, un contenitore interamente dedicato alla kermesse canora che, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:45, scandaglierà l’universo moda che al Festival, come sempre, offre scintille.

Le puntate del martedì e del mercoledì sono condotte da Francesco Rapetti Mogol (quelle del giovedì, venerdì e sabato, invece, da Beppe Convertini).

Ospiti in studio: l’imitatore Antonio Mezzancella, attualmente in onda tutti i giorni nel programma Rai Oggi è un altro giorno, il make-up artist delle star Lorenzo Marchetti, e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi con Luca Paolorossi in diretta dal Balcone dell’Ariston, e Luquisha Lubamba tra le strade di Sanremo per raccogliere l’opinione di VIP e gente sulla kermesse canora.

Il Virgo Village Sanremo, che per la prima volta nella storia del Festival sarà 100% green oltre che straordinariamente all’avanguardia, con stazioni di ricarica a induzione con fotovoltaico by Onova, è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 20:30 presso Villa Ormond, in Corso Felice Cavallotti 113.

a cura di Stefano Di Capua