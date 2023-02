Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

In Piazza Colombo Piero Pelù si esibisce e, come la volta precedente, “ruba” la borsa a una signora del pubblico

Piero Pelù “ruba” la borsa

Stasera ha preso il via il Festival di Sanremo 2023 e da Piazza Colombo Piero Pelù si è esibito sul palco e ha dato vita a una grande performance. Il pubblico ha apprezzato molto la sua esibizione. A un certo, esattamente come capitato in una precedente esibizione, il cantautore è sceso tra il pubblico e ha preso una borsa appartenente a una signora.

Borsa che Piero Pelù ha portato su palco, dopo averci giocato un po’ e poi l’ha posata lì per terra. Un momento molto divertente che, chiaramente, è diventato viralissimo sui social.

Nel 2020 una signora in platea all’Ariston, questa sera invece a chi era presente in transenna, posizionata appunto davanti al palco.

Ancora una volta sulle note di “Gigante”, brano dedicato al nipote con cui partecipò a Sanremo 2020, Piero Pelù ha ancora una volta sventolato la borsa e portata con sé. Una sorta di rito ormai per l’ex leader dei Litfiba.

Tutti sono chiaramente scoppiati a ridere e, come dicevamo, sui social se ne sta davvero parlando tantissimo!