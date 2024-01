Amadeus inizia il 2024 annunciando al TG1 il cast della nave di Sanremo

Sanremo

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2024

Sanremo 2024

In queste ultime ore Amadeus è stato di nuovo ospite al TG1 per annunciare il cast di coloro che saranno presenti sulla nave da crociera nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2024.

Amadeus annuncia … a Sanremo 2024

Oggi, 2 gennaio, Amadeus ha inaugurato il nuovo anno con un annuncio che riguarda il Festival di Sanremo 2024. Ancora una volta è stato ospite dell’edizione delle 13:30 del TG1 per annunciare i cantanti che saliranno sul palco della nave da crociera:

“Amici del TG1 buon anno. Questo è il primo annuncio del 2024 che riguarda il Festival. Ci sono tre palchi. Quello dell’Ariston e due palchi esterni con una festa bellissima: quello di Piazza Colombo e quello galleggiante.

Ci saranno cinque serate imperdibili. Il cast sulla nave da crociera sarà il seguente. Ad aprire e chiudere ci sarà Tedua. Mercoledì, nella seconda serata, il DJ Bob Sinclair. Giovedì Bresh e venerdì il ritorno di Gigi D’Agostino. Queste le cinque serate a bordo della nave”.

Questa la divisione nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2024 per quanto riguarda i cantanti che troveremo in collegamento sulla nave da crociera. Sicuramente un’occasione imperdibile per tutti loro.

In precedenza Amadeus aveva presentato il cast dei Big e in seguito anche i titoli delle canzoni. C’è grande attesa e fermento per il Festival di Sanremo 2024. Ricordiamo anche che sappiamo chi saranno i co-conduttori: Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 6 febbraio 2024 e si concluderà sabato 10 dello stesso mese. Siamo sicuri che nel corso di queste settimane ne succederanno di tutti i colori e saranno ancora molti gli annunci che farà il conduttore. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà e chi vincerà il Festival per poi andare all’Eurovision Song Contest. Vi terremo informati.