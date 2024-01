Edwyn Roberts, ex allievo di Amici, è autore di ben 3 brani di Sanremo 2024

Sanremo

8 Gennaio 2024

Ex allievo della scuola di Amici 12, oggi Edwyn Roberts è autore di diversi brani di successo, tra cui 3 per Sanremo 2024!

In passato è stato un allievo di Amici, oggi Edwyn Roberts è un apprezzato autore. Le sue canzoni sono piuttosto note al pubblico e pensate che ben tre brani in gara a Sanremo 2024 vantano anche la sua firma!

Chi è Edwin Roberts

Terminata l’esperienza ad Amici per molti allievi si aprono più strade. Vi ricordate di Edwyn Roberts? Se non siete molto ferrati vi rinfreschiamo noi la memoria e vi diciamo chi è.

Di origini argentine per parte dei suoi genitori, è nato a Cremona il 26 novembre 1992 sotto il segno del Sagittario. Oggi l’età di Edwyn Roberts è di 31 anni.

Fin da ragazzino ha inseguito il suo sogno di fare musica fino a che non è giunta la grande occasione di Amici, edizione numero 12 per la precisione.

Edwyn Roberts ad Amici

Era giovanissimo ed è stato anche il primo a ottenere la maglia da titolare!

Si è classificato solo ottavo e durante la quinta puntata del Serale di Amici Edwyn Roberts è stato eliminato. Ma nonostante tutto non si è demoralizzato, ha continuato a lavorare molto e i risultati sono arrivati. Eccome se sono arrivati!

Amici 12 – Edwyn

La carriera di Edwyn in breve

Cosa fa oggi Edwyn Roberts e cosa sappiamo della sua carriera? Quali brani a scritto e per chi? Nel corso degli anni infatti Edwyn di Amici è diventato una delle penne più apprezzate del panorama musicale italiano. Una delle sue prime fortune è stata la composizione della colonna sonora della serie TV Braccialetti Rossi, dal titolo Il bene si avvera, insieme a Niccolò Agliardi con cui spesso collabora per vari progetti.

Poi negli anni Edwyn Roberts, che come detto abbiamo conosciuto ad Amici ha anche tentato la strada di Sanremo. Ma ha avuto il piacere di scrivere per grandi artisti, pensiamo a Malika Ayane, a Laura Pausini (con la quale ha collaborato in passato e ha firmato anche brani dell’ultimo album Anime parallele) o ancora Eros Ramazzotti ed Elodie. Ma non è finita qui!

Sanremo 2024: Edwyn Roberts è autore di 3 brani al Festival

Il tormentone di Sanremo 2022, Dove si balla di Dargen D’Amico, sapete chi vede tra i suoi autori? Proprio l’ex allievo di Amici, Edwyn Roberts! E anche per Sanremo 2024 il copione si ripete. Onda alta, infatti, pezzo che sempre Dargen D’Amico porterà in gara, ha tra le firme non solo lui, ma anche Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts, Stefano Merletta e Cheope.

A quanto pare però il cantante di Amici 12 si è dato da far anche su altri pezzi. Sbirciando infatti tra i big in gara anche Il Volo e i Ricchi e Poveri si sono affidati anche alla sua penna. Insomma non avrà vinto il talent show, Edwyn Roberts, ma le soddisfazioni sono arrivate comunque!