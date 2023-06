Sanremo

Andrea Sanna | 20 Giugno 2023

Sanremo 2024

Lo sappiamo tutti: Sanremo è il momento più atteso dell’anno e l’edizione 2024 della manifestazione canora è in lavorazione. Lo ha annunciato Amadeus nel corso di un collegamento con il TG1 nella mattinata di ieri. Il direttore artistico e presentatore ha reso note importanti novità per quel che riguarda il regolamento e preso saranno svelati tutti i dettagli.

Oltretutto Sanremo 2024 sarà l’ultima edizione guidata da Amadeus che, giunto alla quinta di fila, ha deciso di farsi da parte e lasciare spazio ad altri colleghi. Non esclude, però un ipotetico ritorno in futuro: “Ma mi devo fermare”, ha ribadito. La notizia di cui vogliamo parlarvi oggi, però, non riguarda questo.

Ci si chiede infatti quando andrà in onda Sanremo 2024. Questa è una delle curiosità maggiori dei telespettatori fedeli alla tradizione. Come ogni anno anche stavolta la kermesse della Città dei Fiori dovrebbe andare in onda nei primi giorni di febbraio. Cinguettarai su Twitter ha svelato quelle che potrebbero essere le presunte date scelte. Ecco quanto si legge dal tweet:

“La data più probabile in cui si terrà Sanremo 2024 sarà dal 6 al 10 febbraio 2024. Si attende l’ufficialità”, si apprende dalla ben informata pagina web.

Al momento si tratta di ipotesi, ma non è escluso che molto presto Amadeus possa rivelare se sarà o meno così. Siamo in attesa, come tutti, di una conferma ufficiale. C’è da dire che, in ogni caso caso, considerando anche la precedente edizione quella di cui si parla sembra essere la settimana più probabile per svolgere il Festival di Sanremo 2024.

Quest’anno, per esempio, la manifestazione è andata in onda dal 7 all’11 febbraio. Basandoci proprio su questo, il tutto va a combaciare quasi con le date spuntate sul web in queste ore su Sanremo 2024. Staremo a vedere!