Sanremo 2024: spuntano i presunti cachet di Amadeus, dei co-conduttori e dei super ospiti

Sanremo

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Fervono i preparativi per Sanremo 2024. Mancano ormai pochi giorni e finalmente la kermesse canora entrerà nel vivo. Intanto si parla, anche quest’anno, dei presunti cachet di Amadeus, dei super ospiti e dei co-conduttori.

I cachet di Sanremo 2024

Dal 6 al 10 febbraio ci sarà Sanremo 2024 a tenerci compagnia con una nuova edizione che vedrà, ancora una volta, al timone di conduzione (e direzione artistica), Amadeus.

Insieme a lui anche dei co-conduttori e co-conduttrici e non mancheranno graditi super ospiti, oltre ai Big in gara pronti a regalarci grandi emozioni.

A quanto ammonta il cachet per ognuno di loro? Se la cifra varierebbe per i concorrenti in gara (in base a diversi fattori e si vocifera dai 53 mila in su), ci sono comunque svariate indiscrezioni. Cosa è emerso…

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo? La presunta cifra

Amadeus – Sanremo 2024

Stando ad alcune voci di corridoio (non confermate) sembrerebbe infatti che Amadeus oltre al lavoro antecedente al Festival, per tutte e cinque le serate di Sanremo 2024 arriverebbe a guadagnare 350 mila Euro.

Ciò significa dunque che se questa cifra dovesse essere confermata, si tratterebbe di ben 70 mila Euro a serata.

E i co-conduttori?