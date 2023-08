Sanremo 2024, stilata una lista di possibili big in gara

NEWS

Debora Parigi | 2 Agosto 2023

Chi parteciperà a Sanremo 2024? I possibili cantanti in gara

Manca ancora un po’ di tempo a Sanremo 2024, il quinto Festival (pare anche l’ultimo) di Amadeus in veste di direttore artistico. Il regolamento è stato reso noto e le selezioni sono state aperte. Sappiamo quindi che ci saranno di nuovo 23 big in gara e a questi si aggiungeranno 3 dei giovani (al massimo 4 se il livello sarà molto alto).

Nonostante si debba aspettare ancora molto per avere la lista ufficiale dei cantanti in gara, il pubblico sta già ipotizzando qualcosa in base a rumor, interviste e indiscrezioni varie. A tal proposito il sito All Music Italia ha stilato una lista dei papabili concorremti per la prossima edizione della kermesse canora. Partiamo da quelli che, nel caso, salirebbero per la prima volta sul palco dell’Ariston gareggiando:

Tedua

Geolier

Ghali

Matteo Paolillo

Rose Villain

Luchè

Baby Gang

Ernia

Poi ancora:

Fred De Palma

Baby K

Bresh

Rhove

Matteo Bocelli

Angelina Mango

Alfa

Alessandra Amoroso

Cesare Cremonini

Come possiamo notare, ci sono molti nomi inerenti al panorama rap, ma soprattutto ascoltati dai giovani. Questo è un elemento importante perché Amadeus ha sempre puntato sull’attirare il pubblico giovane e forse è proprio questo il segreto del grande successo dei suoi Festival. Abbiamo anche nomi come Angelina Mango che si è fatta notare in maniera positiva ad Amici. E poi anche le novità come Matteo Bocelli che uscirà a settembre con un album.

Passiamo adesso a chi dall’Ariston ci è già passato e potrebbe farvi ritorno per Sanremo 2024. In questo caso abbiamo grandi nomi della musica (qualcuno che ha anche già vinto). E altri invece che hanno magari ampliato il proprio pubblico proprio grazie al Festival:

Negramaro

Il Volo

Jalisse

Marcella Bella

Diodato

Mahmood

Pinguini Tattici Nucleari

gIANMARIA

Sangiovanni

Aka7even

E ancora:

Achille Lauro

Irama

Mr. Rain

La Rappresentante di Lista

Annalisa

Emma

Mara Sattei

Arisa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Gigi D’Alessio

The Kolors

Alcuni dei nomi, notiamo, sono artisti che attualmente stanno avendo un enorme successo anche con i loro tormentoni dell’estate. Poi ci sono dei grandi classici, vedi Marcella Bella. E non passa di certo inosservato il nome dei Jalisse. D’altronde il duo ogni anno propone un brano, che questa sia la volta buona?